NewPeopleCyberCup: в Казани стартовал турнир по Dota 2

16:03, 15.04.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Пока мировой спорт для российских спортсменов поставлен на паузу, а киберспортсмены вынуждены выступать без российского, в Татарстане продолжают популяризировать компьютерного спорта и Dota 2, в частности. Сегодня в Казани стартовал крупный турнир NewPeopleCyberCup с кибеспортсменами из Поволжья и других регионов России.


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