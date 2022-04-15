NewPeopleCyberCup: в Казани стартовал турнир по Dota 2

Пока мировой спорт для российских спортсменов поставлен на паузу, а киберспортсмены вынуждены выступать без российского, в Татарстане продолжают популяризировать компьютерного спорта и Dota 2, в частности. Сегодня в Казани стартовал крупный турнир NewPeopleCyberCup с кибеспортсменами из Поволжья и других регионов России.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым