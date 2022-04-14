«Сколково — Иннополис»: о чем совещались Рустам Минниханов и Игорь Шувалов

16:25, 14.04.2022 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Иннополисе президент РТ Рустам Минниханов и глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов провели совещание по развитию инновационного города в тесном партнерстве с фондом «Сколково». Глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил создать два новых технопарка в ОЭЗ «Иннополис» и инновационном центре «Сколково».


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