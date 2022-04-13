Все для ямочного ремонта: асфальтобетонный завод «Алексеевскдорстрой»

17:29, 13.04.2022 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Татарстане с 4 апреля стартовал сезон ямочного ремонта дорог. Всего в этом году планируют отремонтировать порядка 300 тыс. квадратных метров ям на дорогах. В регионе для этих целей работают 40 заводов по производству горячих асфальтобетонных смесей, один из которых располагается в Алексеевском районе. Как превращают щебень, песок и битум в асфальтобетонную смесь, смогли посмотреть сегодня журналисты.


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