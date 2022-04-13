Плиты, ригели и сваи: как работает «Казанский ДСК»

15:13, 13.04.2022 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Завод крупного панельного домостроения «Казанский ДСК» модернизировал цех по производству сборных железобетонных изделий, благодаря чему выпуск продукции вырос на 30%, до 130 тыс. кубометров в год. Ознакомиться с производством смогли сегодня журналисты в ходе пресс-тура.


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