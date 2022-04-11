Импортозамещение в IT: что увидел Рустам Минниханов на заводе «ICL Техно»

16:59, 11.04.2022 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил завод по производству вычислительной техники «ICL Техно» в Лаишевском районе, ознакомился с деятельностью инженерного центра, где осуществляется сборка процессоров, пообщался с ИТ-специалистами компании. Рустаму Минниханову также презентовали проект производства материнских плат на территории второй площадки ОЭЗ «Иннополис» - в Лаишевском муниципальном районе. Глава республики принял участие в церемонии вручения учителям общеобразовательных школ ноутбуков Raybook производства компании АО «ICL – КПО ВС». Сегодня ноутбуки получили 10 преподавателей, подготовивших учеников – победителей специализированных олимпиад по информатике и ИТ.


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