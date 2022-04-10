В Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал»

13:40, 10.04.2022 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал». Сообщение о задымлении в двухэтажном здании поступило в 11:58. Люди вышли из отеля самостоятельно, пострадавших нет. 


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