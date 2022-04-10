10 фото недели: о сколько нам открытий чудных

Прошедшая неделя в Казани была богата на открытия. Новый республиканский противотуберкулезный диспансер, новое энциклопедическое издание, посвященное водному поло в республике, новые выставки и спектакли... Участники пусть уже традиционного «Тотального диктанта» смогли заново открыть пределы собственной грамотности, а участники празднования юбилея отношений Туркменистана и России — вновь порадоваться долгой дружбе двух стран.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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