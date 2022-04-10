10 фото недели: о сколько нам открытий чудных

00:00, 10.04.2022 10
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Прошедшая неделя в Казани была богата на открытия. Новый республиканский противотуберкулезный диспансер, новое энциклопедическое издание, посвященное водному поло в республике, новые выставки и спектакли... Участники пусть уже традиционного «Тотального диктанта» смогли заново открыть пределы собственной грамотности, а участники празднования юбилея отношений Туркменистана и России — вновь порадоваться долгой дружбе двух стран. 

  • 1. На концерте к 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.
  • 2. Театрализованная оратория «Маузер» в исполнении Александринского театра.
  • 3—4. Открытие противотуберкулезного диспансера.
  • 5. Презентация издания «Синтез водного поло» Ирека Зиннурова.
  • 6—8. Выставки московского фотографа и художницы в области современного цифрового искусства Ольги Мичи.
  • 9—10. «Тотальный диктант»

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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