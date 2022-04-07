«Уязвимые» и «Лицо божества»: цифровое искусство Ольги Мичи

Сегодня в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ открылись две выставки московского фотографа и художницы в области современного цифрового искусства Ольги Мичи. Экспозиция представлена двумя проектами – «Уязвимые» и «Лицо божества». Первый посвящен теме сохранения культуры народов Африки, Азии, Севера. Второй проект «Лицо божества» включает в себя серию фоторабот, выполненных с применением технологии пластификации. Автор использует изображения артефактов – предметов искусства эпохи первобытного общества и продуктов современного промышленного производства.
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