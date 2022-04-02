«РАСпрекрасен этот МИР»: выставка работ юных художников-аутистов

19:40, 02.04.2022 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ открыоась выставка «Дети Ау. РАСпрекрасен этот МИР». В экспозиции представлены 40 рисунков юных художников с расстройством аутистического спектра – учащихся ресурсного класса казанской школы №1.


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