Итоговая коллегия горздрава Казани: как победить «главного врага»

14:47, 30.03.2022 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в КЦ «Сайдаш» прошла коллегия Управления здравоохранения Казани. Итоги 2021 года на заседании подвел руководитель ведомства — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. В работе коллегии принял участие министр здравоохранения РТ Марат Садыков.


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