Творческие люди нам нужны: в казанском институте культуры прошла ярмарка вакансий

21:31, 29.03.2022 31
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казанском государственном институте культуры прошла ярмарка вакансий в сфере культуры и искусства. Была организована стендовая выставка вакансий для соискателей, желающих работать в сфере культуры и искусства, также работодатели могли встретиться с выпускниками. В течение дня для соискателей были запланированы мастер-классы и презентации от различных компаний.


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