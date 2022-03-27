10 фото недели: весенние заботы, ярмарки и праздник

00:00, 27.03.2022 10
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В эти дни в Казани все больше ощущается приход весны. Отпраздновали Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Открылись весенние сельскохозяйственные ярмарки, где горожане оживленно закупаются продуктами. Самые юные казанцы посетили «Техноночь» — очередную серию ставшего уже традиционным проекта «PROНаука в КФУ». Жители Татарстана не остаются равнодушными к нуждам тех, кому в эти весенние дни требуется помощь: кто-то — становясь донором, кто-то — помогая собирать гуманитарную помощь.

  • 1. Пресс-тур на Булочно-кондитерский комбинат.
  • 2. Отправка фуры с гуманитарным грузом для беженцев из ДНР и ЛНР.
  • 3. Выставка «Рашит Газеев. В память о художнике».
  • 4—5. Донорская акция по сдаче плазмы сотрудниками Росгвардии.
  • 6. «Техноночь» в КФУ.
  • 7—8. Сельскохозяйственные ярмарки в Казани.
  • 9—10. Навруз-2022.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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