10 фото недели: весенние заботы, ярмарки и праздник

В эти дни в Казани все больше ощущается приход весны. Отпраздновали Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Открылись весенние сельскохозяйственные ярмарки, где горожане оживленно закупаются продуктами. Самые юные казанцы посетили «Техноночь» — очередную серию ставшего уже традиционным проекта «PROНаука в КФУ». Жители Татарстана не остаются равнодушными к нуждам тех, кому в эти весенние дни требуется помощь: кто-то — становясь донором, кто-то — помогая собирать гуманитарную помощь.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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