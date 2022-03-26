Самый вкусный плов, конкурс красавиц и этномаркет: в Казани отметили Навруз

18:21, 26.03.2022 38
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в столице Татарстана отметили Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Гости республиканского праздника, который прошел на территории Казанского ипподрома, смогли познакомиться с национальной кухней, принять участие в народных забавах, увидеть творческие номера. Второй раз в истории празднования Навруза в Татарстане состоялся фестиваль плова. На празднике прошли конкурсы «Науруз гузэлэ» («Краса Навруза») и «Науруз батыры». На площадке праздника весь день работал этномаркет.


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