Самый вкусный плов, конкурс красавиц и этномаркет: в Казани отметили Навруз

Сегодня в столице Татарстана отметили Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Гости республиканского праздника, который прошел на территории Казанского ипподрома, смогли познакомиться с национальной кухней, принять участие в народных забавах, увидеть творческие номера. Второй раз в истории празднования Навруза в Татарстане состоялся фестиваль плова. На празднике прошли конкурсы «Науруз гузэлэ» («Краса Навруза») и «Науруз батыры». На площадке праздника весь день работал этномаркет.
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