«Спасти чью-то жизнь»: росгвардейцы стали донорами плазмы

16:19, 25.03.2022 24
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В канун Дня войск национальной гвардии РФ сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Управления Росгвардии по РТ приняли участие в донорской акции по сдаче плазмы крови. Мероприятие состоялось в плазмоцентре ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России в городе Казани.


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