«Спасти чью-то жизнь»: росгвардейцы стали донорами плазмы

В канун Дня войск национальной гвардии РФ сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Управления Росгвардии по РТ приняли участие в донорской акции по сдаче плазмы крови. Мероприятие состоялось в плазмоцентре ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России в городе Казани.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым