В любви все средства хороши? «Изобретательная влюбленная» нв сцене «Созвездия-Йолдызлык»

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани продолжаются премьерные спектакли по пьесе Лопе де Вега в постановке Александра Туманова. Как это принято в театре, первые пять показов считаются премьерами. Режиссер передает слова классика через столетия, размышления о вечном, которые будут актуальны еще «четыреста лет тому вперед», а то и больше.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым