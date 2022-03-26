В любви все средства хороши? «Изобретательная влюбленная» нв сцене «Созвездия-Йолдызлык»

00:00, 26.03.2022 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» в Казани продолжаются премьерные спектакли по пьесе Лопе де Вега в постановке Александра Туманова. Как это принято в театре, первые пять показов считаются премьерами. Режиссер передает слова классика через столетия, размышления о вечном, которые будут актуальны еще «четыреста лет тому вперед», а то и больше.


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