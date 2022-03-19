Переходим в «Четвертое измерение»: мифологические сюжеты Виталия Скобеева

В галерее "Дом-Арт" открылась выставка работ художника Виталия Скобеева "Четвертое измерение". Экспозиция включает четыре цикла картин: "Благовест", "Мифология", "Учители", "Скрижали космоса". В основе всех циклов заложена мысль о законе жизни Вселенной, построенном на соблюдении баланса, о нравственном совершенствовании человека,о его роли в картине мироздания.
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