«Госрезерв», «Башкирский красавец» и тыква «лечебная»: в Казани стартовали весенние сельскохозяйственные ярмарки

21:26, 19.03.2022 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани возобновили работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована еженедельно по субботам на 15 площадках города с 6:00 до 12:00. В сельскохозяйственных ярмарках примут участие предприятия районов республики и агрохолдинги.


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