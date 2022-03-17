Кровавые битвы и могучие батыры: в Казани презентовали роман «Валикая Орда»

Татарское книжное издательство выпустило в свет новый исторический роман «Великая Орда». Его автор Ольга Иванова — писатель, известный по трилогии «Повелительницы Казани», посвященной легендарным женщинам эпохи Казанского ханства. На этот раз она посвятила исторический роман событиям и известным личностям Золотой Орды конца XIV — начала XV века. На его страницах оживают образы героев эпохи — Тохтамыша, Тимура, Идегея, Улу-Мухаммада — и события, связанные с ними.
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