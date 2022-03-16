В Верховный суд Татарстана вернулось дело «Перваков»

15:03, 16.03.2022 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана начались предварительные слушания по уголовному делу о серии убийств в составе банды казанской группировки «Перваки». На скамье подсудимых — предполагаемый лидер «Бригады Феди» Фердинат Юсупов и его подельники, оправданные вердиктом присяжных в 2013 году, а также экстрадированный из Болгарии Владислав Мухин. Им инкриминируют участие в банде и расправах над членами своей и конкурирующих группировок, а также расстрел в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского Радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова. На предварительных слушаниях в закрытом режиме суду предстоит рассмотреть ходатайства подсудимых и защиты.


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