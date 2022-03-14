Работники ТАИФ-НК в лыжных гонках сразились за кубок компании

16:46, 14.03.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 20
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков

На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялось массовое спортивное состязание — лыжная эстафета на кубок АО «ТАИФ-НК». В эстафете участвовали 14 команд, по четыре человека в каждой. Мужчинам предстояло преодолеть трассу протяженностью 3 км, женщинам — 2 км, свободным стилем. Завершилось спортивное мероприятие награждением победителей. Лучшие из лучших получили дипломы, кубки и денежное вознаграждение. В компании ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни, популяризации физической культуры. Работники предприятия в свободное от работы время могут заниматься футболом, хоккеем, волейболом, настольным теннисом. Также созданы условия для посещения бассейна, тренажерного зала и ледовых площадок города. По многим из этих видов спорта проводятся турниры среди подразделений акционерного общества.

Партнерский материал 


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