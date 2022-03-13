10 фото недели: грустная Марта Зайнуллина, сосредоточенные любители шамаилей и разгоряченные марафонцы

00:00, 13.03.2022 10
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Печаль, удивление, увлеченность, сосредоточенность, смущение, вдохновение — целую гамму чувств и эмоций испытывают наши герои. Смотрите фотоподборку «Реального времени» за минувшие 7 дней.

  • 1—2. Встреча паралимпийцев.
  • 3—5. Награждение учителей года.
  • 6—8. Открытие выставки шамаилей.
  • 9—10. Казанский лыжный марафон.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов.


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