10 фото недели: грустная Марта Зайнуллина, сосредоточенные любители шамаилей и разгоряченные марафонцы

Печаль, удивление, увлеченность, сосредоточенность, смущение, вдохновение — целую гамму чувств и эмоций испытывают наши герои. Смотрите фотоподборку «Реального времени» за минувшие 7 дней.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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