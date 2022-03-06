«Сильнейшие вернулись в Россию»: как отстраненных паралимпийцев встретили в Казани

23:28, 06.03.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В воскресенье в Россию вернулись паралимпийцы, которым так и не удалось выступить на главных соревнованиях четырехлетия. Вечером два татарстанских паралимпийца Марта Зайнуллина из Нижнекамска и Рушан Миннегулов из Богатых Сабов прилетели в Казань.


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