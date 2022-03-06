10 фото недели: у весны женское лицо

Наконец-то наступила весна, а с ней и теплый женский праздник 8 Марта. И пока мужчины готовят цветы, подарки и поздравления, дамы празднуют, танцуют, и, конечно, работают. Фотоподборка «Реального времени» — о представительницах прекрасного пола.
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов
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