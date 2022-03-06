10 фото недели: у весны женское лицо

00:00, 06.03.2022 10
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Наконец-то наступила весна, а с ней и теплый женский праздник 8 Марта. И пока мужчины готовят цветы, подарки и поздравления, дамы празднуют, танцуют, и, конечно, работают. Фотоподборка «Реального времени» — о представительницах прекрасного пола.

  • 1—4. На церемонии награждения лауреатов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
  • 5—7. На праздновании Масленицы
  • 8—9. На пресс-туре в логистическом центре Ozon
  • 10. На открытии выставки в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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