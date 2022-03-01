Новый белый барс для казанского хоккея. Что придумала студия Quberten?

20:00, 01.03.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня хоккейный клуб «Ак Барс» представил свой новый официальный логотип и фирменный стиль. Новый логотип появится на форме команды в сезоне 2022/23, при этом герб Татарстана сохранит свое место на груди игроков. А нынешний плей-офф «Ак Барс» проведет с эмблемой, принятой в 1995 году. Разработку логотипа и фирменного стиля выполнила студия Quberten, специализирующаяся на спортивном дизайне и имеющая опыт создания айдентики для проектов в Татарстане.


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