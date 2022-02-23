Баки Урманче — в картинах, скульптурах и письмах

В Казани постоянную выставку Баки Урманче в «Хазинэ» к 125-летию художника дополнили рукописными и печатными материалами. Здесь собрали стихи, письма деятелей культуры, размышления на тему этимологии татарского языка, а также переписанные фрагменты «Записок» Ибн-Фадлана о путешествии на Волгу. Таким образом, ушедший из жизни 30 с лишним лет назад Урманче до сих пор остается актуальным.
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