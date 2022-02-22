Центр питания и отдыха к приему переселенцев готов

17:00, 22.02.2022 25 1
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Для размещения прибывающих в Татарстан вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР определили санатории «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский». Корреспонденты «Реального времени» сегодня побывали в одном из них и оценили результаты подготовки к приему новых жильцов.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 фев
    после двух инфарктов не разу не дали путевку для реабилитации ссылкой на квоты. Для так называемых беженцев пожалуйста.
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