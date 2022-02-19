«Я люблю хоккей!»: как проходит второй турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык» в Казани

15:00, 19.02.2022 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 17 по 22 февраля в Казани проходит II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы – Дуслык». На арене Дворца спорта в Казани сражаются около 260 спортсменов из 4 городов России (хоккейные команды из Казани, Санкт-Петербурга, Салавата, Североморска). Сегодня турнир посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и муфтием Татарстана Камилем хазратом он наблюдал за ходом матча Казанской межконфессиональной команды «Миллениум» и команды Верховного суда РТ «Фемида». В упорной борьбе со счетом 4:3 победу одержали хоккеисты «Миллениума».


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