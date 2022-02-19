«Нижнекамскнефтехим» раскрыл детали взаимодействия с учебными заведениями

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в СИБУР, Айрат Сафин на итоговой коллегии Минпромторга РТ представил информацию о подготовке молодых талантов. В 2021 году на предприятие трудоустроился 351 выпускник профильных учебных заведений. Базовые партнеры — колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, НХТИ и КНИТУ. Одним из направлений работы с молодежью в «Нижнекамскнефтехиме» является организация производственной практики. Это позволяет студентам начать процесс адаптации еще на стадии обучения, погрузиться в корпоративную культуру и в реальные бизнес-задачи предприятия.
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