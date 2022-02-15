«Тамашачы тамашасы» в Камаловском: актеры в зале, зрители на сцене

На малой сцене театра Камала в эти выходные показали новый спектакль в непривычном формате — постановку «Тамашачы тамашасы» («Представление зрителей»), в которой участвуют не актеры, а поклонники театра. Актеров набирают из обычных горожан, на этот раз — из поклонников Камаловского театра. Играют они, сидя в привычных рядах малого зала, а зрители смотрят на них со сцены.
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