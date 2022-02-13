10 фото недели: итоги-2021, потери близких людей, всероссийский лыжный масс-старт и бесконечный снег

00:00, 13.02.2022 10
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В понедельник на прошлой неделе Татарстан проводил в последний путь Константина Куранова — телеведущего телеканала «Эфир» и преподавателя факультета журналистики Казанского университета. Прощание с Константином Курановым — это прощание с символом целой эпохи. В течение всех рабочих дней продолжались коллегии министерств и ведомств, где подводили итоги 2021 года и намечали стратегию работы на перспективу и тактику на нынешний год. В субботу все любители зимнего спорта вышли на «Лыжню России». И все это — в сопровождении не прекращающихся мощных снегопадов. Об этом — в традиционной фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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