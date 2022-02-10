Лайнеры на снегу: «снежный» споттинг в казанском аэропорту

18:00, 10.02.2022 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в международном аэропорту «Казань» прошел зимний споттинг — наблюдение за самолетами при помощи фотосъемки. Накрывший столицу Татарстана снегопад не дал любителям и профессионалам авиационной съемки в полной мере насладиться взлетами и посадками «железных птиц», зато фотографы увидели, как работает аэропорт в экстремальных погодных условиях, побывали в диспетчерской и оценили тренажер для подготовки диспетчеров.


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