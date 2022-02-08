Прокуратура РТ подвела итоги-2021

14:50, 08.02.2022 44 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошла коллегия, посвященная итогам работы прокуратуры Республики Татарстан в 2021 году и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2022 год. В заседании приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 фев
    17 фото просто дуэль взглядов из серии "я знаю , что ты знаешь, что я знаю".
    У прокурора взгляд , как выстрел .
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