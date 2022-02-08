Прокуратура РТ подвела итоги-2021

Сегодня в Казани прошла коллегия, посвященная итогам работы прокуратуры Республики Татарстан в 2021 году и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2022 год. В заседании приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
У прокурора взгляд , как выстрел .