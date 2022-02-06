10 фото недели: дело было в феврале…

По обилию снега нынешняя зима уже обогнала прошлую, казалось бы, довольно снежную. А самый метельный месяц года только начался. Как живет Казань в феврале 2022-го – в фотоподборке «Реального времени».
Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Анна Сейтумерова
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