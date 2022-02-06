10 фото недели: дело было в феврале…

00:00, 06.02.2022 10 2
1/10

По обилию снега нынешняя зима уже обогнала прошлую, казалось бы, довольно снежную. А самый метельный месяц года только начался. Как живет Казань в феврале 2022-го – в фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов, Анна Сейтумерова


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:33
    каждый год одно и то же
    Ответить
  • Анонимно 13:34
    Если административные здания еще как-то ограждают, при наличии сосулек, то жилые дома вообще никак. А там такие сосульки висят! Страшно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи