Как в Казани выбирают шаляпинского стипендиата

Сегодня в Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Истоки конкурса уходят в 1912 год, когда знаменитый бас Федор Шаляпин в свой последний приезд на Родину учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища. А в 1997 году музеи Казани совместно с Казанским обществом любителей творчества Шаляпина продолжили традицию вручения именной стипендии великого артиста молодым одаренным музыкантам.
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