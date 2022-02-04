Как в Казани выбирают шаляпинского стипендиата

21:00, 04.02.2022 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Истоки конкурса уходят в 1912 год, когда знаменитый бас Федор Шаляпин в свой последний приезд на Родину учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища. А в 1997 году музеи Казани совместно с Казанским обществом любителей творчества Шаляпина продолжили традицию вручения именной стипендии великого артиста молодым одаренным музыкантам.


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