Казанский авангард второй волны: «Художественный анархизм» Владимира Нестеренко

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «Художественный анархизм» из цикла «Казанский авангард: вторая волна». Она представляет творчество хорошо известного в 1980–90-е годы художника Владимира Нестеренко. На выставке представлено более ста произведений живописи и графики из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстана, частных коллекций, а также семьи мастера, которые отражают разнообразие его художественных пристрастий и творческую эволюцию от 1970-х до 2000-х годов.
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