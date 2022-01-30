Памяти жертв Холокоста: в Казани возложили цветы к мемориальной доске освободителю Освенцима

Сегодня в Казани в честь недели памяти жертв Холокоста состоялось возложение цветов к мемориальной доске генерала Федора Красавина — освободителя концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. 27 января 1945 года дивизии генерала удалось освободить лагерь смерти, в котором к тому моменту уцелело более 7 тыс. узников, в том числе 700 детей. Памятная табличку установили в прошлом году на стене дома №4 по улице Адамюка, где жил Федор Красавин, по окончании войны возглавивший Казанский гарнизон.
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