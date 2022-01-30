10 фото недели: «Маска, я тебя знаю!»

00:00, 30.01.2022 10
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Продолжается отчетная кампания министерств и ведомств Татарстана по итогам 2021 года. Эпидемиологическая обстановка с каждым днем усложняется, поэтому все участники ведомственных коллегий – в медицинских масках. Этот маскарад поневоле – в традиционной фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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