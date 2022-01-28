Гости из Котельнича: Музей естественной истории РТ стал «парком юрского периода»

18:00, 28.01.2022 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Музее естественной истории Татарстана открылась выставка «Древняя жизнь» из фондов Вятского палеонтологического музея. Экспозиция включает в себя более 50 экспонатов, представляющих разнообразные живые организмы из различных геологических эпох, и охватывает огромный временной интервал – более 500 миллионов лет. На выставке представлены находки из Котельничского местонахождения парейазавров - одного из крупнейших и богатейших по видовому разнообразию местонахождений пермских рептилий, известного с 30-х годов XIX века.


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