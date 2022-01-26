Защитные костюмы, рентген-аппарат и минно-розыскная собака: как казанский ОМОН «бомбу» обезвредил

13:44, 26.01.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня свое 75-летие отметила инженерная служба Росгвардии. В честь праздника специалисты инженерно-технического отделения казанского ОМОНа продемонстрировали свои возможности на учениях по обезвреживанию взрывного устройства.


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