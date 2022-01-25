Потери и удачи алкобизнеса РТ: итоговая коллегия Госалкогольинспекции РТ

22:00, 25.01.2022 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Итоги года, озвученные на коллегии Госалкогольинспекции РТ, показали: второй год подряд кривая легальных продаж идет вниз почти по всем видам крепкого алкоголя, и лишь производители пива удержались от падения.


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