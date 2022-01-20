Новая спецтехника и грядущий подъем зарплаты: МЧС по РТ подводит итоги года-2021

Сегодня ГУ МЧС России по Татарстану подводит итоги своей работы в 2021 году. Перед началом коллегии ведомства премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и замглавы МЧС России Николай Гречушкин вручили подразделениям ГУ МЧС РФ по РТ пожарную и спасательную технику. В общей сложности передано 14 единиц спецтехники.
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