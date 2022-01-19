«Мгновения. Годы. Эпоха»: к 85-летию первого президента Татарстана

В галерее «Хазинэ» сегодня открылась фотовыставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», посвященная 85-летию первого президента Татарстана. Выставку осмотрел Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
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комментарии
Рулить в бурном море было трудно.
Но Президент достойно справился.
Здоровья, мира, благополучия.