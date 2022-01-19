«Мгновения. Годы. Эпоха»: к 85-летию первого президента Татарстана

15:37, 19.01.2022 33 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В галерее «Хазинэ» сегодня открылась фотовыставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», посвященная 85-летию первого президента Татарстана. Выставку осмотрел  Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.


комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 16:53
    С юбилеем!
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  • Анонимно 16:53
    Долгих и плодотворных лет жизни, как было и до этого!
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  • Анонимно 17:06
    Бабаю долгих лет жизни и здоровья!
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    Анонимно 18:19
    Вот он то но Бабай. В хорошем смысле слова
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  • Анонимно 18:02
    Эпоха!
    Рулить в бурном море было трудно.
    Но Президент достойно справился.
    Здоровья, мира, благополучия.
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    Анонимно 18:20
    Полностью поддерживаю! С днем рождения, юбиляра!
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