Снеговики-стиляги, тигры и врачи: новые тенденции в казанском снежном творчестве

15:00, 06.01.2022 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке Урицкого прошло самое творческое мероприятие новогодних каникул – фестиваль снеговиков. Участники должны были слепить и украсить снежные фигуры, проявив максимум креатива.


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