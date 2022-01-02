«Новый год в Заполярье!»: спектакли «Молодежного театра на Булаке» для самых маленьких

21:48, 02.01.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парках Казани стартуют детские спектакли «Молодежного театра на Булаке». На бульваре «Ак чәчәкләр» жители и гости города смогли посмотреть детский спектакль «Новый год в Заполярье!». Спектакль рассказывает об удивительных приключениях пингвинят Мини и Вини. Они ждут подарки от Деда Мороза, но самолет с подарками попадает во владение злого Вьюговея.


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