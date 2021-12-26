10 фото недели: такие разные елки

00:00, 26.12.2021 10 2
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До Нового года — рукой подать. В разгаре праздничные мероприятия, город сияет огнями иллюминации, установлены и украшены елки. Об этом — последняя в этом году фотоподборка «Реального времени».

  • Подведение итогов республиканского конкурса «Эколидер».
  • Елочная экспозиция в Верховном суде РТ.
  • Казань новогодняя.
  • Главная елка Казани.
  • Республиканская новогодняя елка в «Баскет-холле».

Фото: Максим Платонов, Ирина Плотникова, Ринат Назметдинов


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:33
    Маски на арбузах летом, на елках зимой- так надоели
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  • Анонимно 14:34
    Казань украсили как в прошлом году
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