Блокировка для «автохама»: исполком Казани провел рейд по муниципальным парковкам

18:10, 22.12.2021 11
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С сегодняшнего дня в Казани начали устанавливать блокираторы на колесах тех машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров. Установку блокираторов продемонстрировали журналистам во время показательного рейда.


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