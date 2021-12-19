10 фото недели: предпраздничный переполох

00:00, 19.12.2021 10
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Казань уже сияет праздничными огнями. Улицы города традиционно украсили разноцветными гирляндами и светящимися арт-объектами. В преддверии Нового года казанцев радуют сказочные выставки, яркие концерты и поздравления настоящего Деда Мороза — он ненадолго заскочил на этой неделе в Казань.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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