«Болгар радиосы — 2021»: снова онлайн

00:00, 12.12.2021 80
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Более 30 статуэток «Алтын йолдыз» получили звезды татарской эстрады на церемонии вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Второй год подряд она проводится онлайн, в зале за происходящим наблюдала только съемочная группа. А зрители могли смотреть церемонию на каналах «Татарстан — Новый век», «ТНВ-Планета» и слушать на самом радио.


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