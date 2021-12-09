Учение Ленина — в массы. Подарок Роспотребнадзора Дому-музею вождя мирового пролетариата

20:00, 09.12.2021 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по РТ сделало подарок Дому-музею Ленина – 54 тома ленинских работ из изданий разных лет, с 1929 по 1980-е годы. Сегодня руководитель ведомства Марина Патяшина подписала в доме-музее акт приема-передачи предметов.


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