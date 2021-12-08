Николай Фешин в Казани: медиаинсталляция

22:00, 08.12.2021 14
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

За день до открытия выставки «Николай Фешин. К 140-летию со дня рождения» в VR-зале Галереи современного искусства Музея ИЗО РТ прошел показ мультимедийной инсталляции «Фешин». Инсталляцию проецируют на стены ГСИ. В ней идет речь о казанском периоде жизни русско-американского художника Николая Фешина. Проект подготовили участники фестиваля медиаискусства «НУР» — студия Abau, для озвучивания Фешина пригласили главного режиссера театра им. Камала Фарида Бикчантаева.


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